

亀田幼稚園で開催された出張授業でのフォトセッション

カナダのブルーベリー生産最大手の1社であるシルバーバレーファームは、日本の子どもたちに、ブルーベリーについて栄養価やおいしさを理解してもらい親しみをもってもらうと共に、子どもたちの健康的な食生活をサポートするべく、11月27日に東京都品川区の亀田幼稚園で出張授業を開催した。今回の出張授業では、幼稚園の子どもたちに向けて、ブルーベリーの基礎知識を紙芝居やクイズ・試食を通じて楽しく学ぶ体験型授業を実施した。

シルバーバレーファームでは、最新の冷凍技術によって、収穫したての風味も栄養もすべて閉じ込めた冷凍ブルーベリーを日本へ届けている。また、日本の消費者に冷凍ブルーベリーを身近に感じて日常生活に取り入れてもらいやすいよう、冷凍ブルーベリーの栄養価や、日本の食生活にもなじむレシピの紹介などを積極的に発信している。今回はその一環として、亀田幼稚園での出張授業を行った。



シルバーバレーファーム 代表取締役社長のレイ・ビリン氏

授業に先立ち、同社 代表取締役社長のレイ・ビリン氏が挨拶。「シルバーバレーファームは、世界で2番目に大きな国であるカナダのメイプルリッジという場所に広大な農園を持っており、高品質なブルーベリーを栽培している。今年は気候にも恵まれ、とても甘くて美味しいブルーベリーに仕上がった。私は子どもの頃からブルーベリーを食べているが、そのおかげで今も元気でいられている。今日は、ブルーベリーのことをもっと知って、美味しい冷凍ブルーベリーを味わってほしい」と、子どもたちにメッセージを送った。



「渋谷画劇団」による紙芝居の様子

授業ではまず、プロの紙芝居師「渋谷画劇団」が登場し、紙芝居「ブルーベリーの旅」の口演を披露した。紙芝居は、ブルーベリーを育てている植物係の少年が、ブルーベリーの妖精と出会うところから物語がスタート。ブルーベリーはカナダ西海岸のバンクーバーで栽培されていることや、白い花を咲かすこと、実が青くなったら収穫・冷凍して日本に届けていることなどを、子どもたちが少年と一緒になって妖精から学んでいった。また、ブルーベリーの育成にハチが活躍することやコガネムシが天敵であることを、クイズを交えて紹介。「ブルーベリーはいろいろな食品に使われていて、栄養価が高く、食べると健康にも役立つことから、カナダでは“スーパーフルーツ”と呼ばれている。もっともっとブルーベリーを食べてほしい」と、少年に伝えると妖精が飛び去り、紙芝居の幕が下りた。



管理栄養士・フードコーディネーターの清水加奈子氏

続いて、管理栄養士・フードコーディネーターの清水加奈子氏が、ブルーベリーの基礎知識についてクイズ形式で紹介した。出題されたクイズは、「ブルーベリーは何色？」、「ブルーベリーはいくつ栄養を持っている？」、「ブルーベリーは体のどこを元気にできる？」、「ブルーベリーの持つすごいパワーの名前は？」の4問。清水氏は、「ブルーベリーは、アントシアニンのパワーで青色をしている。アントシアニンは、ナスやブドウにも入っている。また、ブルーベリーに含まれている栄養素はたくさんある。例えば、食物繊維やビタミンE・C・K、ベータカロテン、葉酸、マンガン、亜鉛、鉄、カリウムなど。これらの栄養素によって、特に目やおなか、血、体全体を元気にしてくれる」と、クイズの答えを子どもたちにもわかりやすく解説。「ブルーベリーが持っているすごいパワーの名前は『ファイトケミカル』。植物が自分たちの体を守るためにある強いパワーが秘められている。みんなも栄養とパワーがいっぱい詰まったブルーベリーを食べて、毎日を元気に過ごしてほしい」と、子どもたちに呼びかけた。



冷凍ブルーベリー

最後に、シルバーバレーファームが提供する冷凍ブルーベリーの試食体験を行った。授業で学んだことを思い出しながら、実際に冷凍ブルーベリーを口にした子どもたちは、「冷たくて美味しい」「酸っぱくなくて、すごく甘い」など、その味わいに満面の笑顔を見せていた。

シルバーバレーファームは、カナダのブリティッシュコロンビア州に拠点を置く北米最大級のブルーベリー生産企業で、直営・契約農家を合わせて2800エーカー超の農地で栽培している。生産だけでなく、冷凍加工やパッケージング、自社ブランドでの展開まで一貫して手掛けており、栽培段階の品質と環境配慮を重視し、サステナブルなブルーベリー普及と地域への貢献を目指している。

シルバーバレーファーム＝https://silvervalleyfarms.ca/?lang=ja