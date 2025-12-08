【SAINT LAURENT】のニューアイコン♡ 王道モードな「新作アイテム」をご紹介！

自分へのごほうびに、普段はなかなか手の届かない憧れブランドのアイテムを贈るのはいかが？そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、上質なオトナブランドの代表【SAINT LAURENT】の注目アイテムをご紹介。たまには背伸びしたいぷりかわ女子のみなさん、必見です♡

SAINT LAURENT-サンローラン- 1961年創設、1966年にはムッシュ イヴ・サンローランによって自身の名を冠したプレタポルテブティック「サンローラン リヴ・ゴーシュ」をオープンした初のクチュールメゾン。 モードスタイルの先頭を走るブランドとして、現在も革命を起こし続けている。

オトナの女性へと踏み出せる、洗練された小ぶりなニューアイコン 年を重ねることと、オトナになることはイコールなのだろうか。そんなことを考えてしまうのもまた、年の瀬を間近に控えているからだろう。 少し背伸びをして、手をのばしたのはモードなブランドとして名高いサンローランのニューアイコン「イカリーノ」。 上質なバッグを手に、どこか照れくささを感じるのは、まだまだ成長が必要だと思い知らされたから。このバッグが似あう女性になりたい。そんながんばる理由をくれる、いとおしい相棒。

Cordinate シックなトレンチ×デニムで秋冬を楽しむ王道モード Iラインをキレイに見せるアイテムのあわせで、シックなコーデが完成。首もとから見えるグリーン×レッドのチェックが冬のムードを高めてくれる。 アイコンバッグはクセのないなじみのいいダークベージュで、男前になりすぎないやわらかな印象をひとさじ。 「イカリーノ」バッグ（16×22×7.5cm）445,500円、コート 693,000円、ブラウス 385,000円、デニムパンツ 160,600円、リング 52,800円、パンプス 214,500円／以上サンローラン バイアンソニー ヴァカレロ（サンローラン クライアントサービス）

Item 「イカリーノ」バッグ 華やぎを加えてくれる、オトナな暖色カラー。 「イカリーノ」バッグ（16×22×7.5cm）445,500円

Item 「イカリーノ」バック ゴールドのカサンドラロゴがよく映える、スモーキーカラーがこなれ感抜群でしゃれた印象に。 「イカリーノ」バッグ（16×22×7.5cm）445,500円 撮影／三瓶康友（モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属） ※バッグのサイズ（タテ×ヨコ×マチcm）は編集部調べです。

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海