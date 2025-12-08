福山雅治×稲葉浩志、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌で“音楽界の「最強バディ」”実現 “意味深”な予告も
B'zのX公式アカウントが8日更新され、福山雅治主演の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の福山が歌う主題歌に、稲葉浩志が参加すると発表した。
【写真】いいコンビ！NYの街で笑顔を見せる福山雅治＆大泉洋
同アカウントでは、「【#INABA #稲葉浩志 NEWS】稲葉浩志 映画主題歌に参加！」と報告。「福山雅治 主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』」「《 主題歌 》福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」」とし、《 ティザーVOL.1 》としてティザー映像へのリンクが貼られた。
公開されたティザー映像では、壮大な世界観のサウンドとともに、「作曲 福山雅治」「作詞 稲葉浩志」「歌 福山雅治 稲葉浩志」というテロップが表示。映画の場面と思われる映像とともに「音楽界の『最強バディ』」と表示され、最後に「2025.12.11 AM4:00」と意味深な予告も表示された。
