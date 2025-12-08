歌手の近藤真彦（61）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若手アイドル時代の恋愛事情を振り返った。

この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演し、MCの浜田雅功とぶっちゃけトーク。そこで「昭和アイドル」の恋愛事情の話題になり、浜田が「あなたモテた？」と直球質問を浴びせた。

当時は携帯電話も普及していない時代。近藤は「台本の切れ端に電話番号書いて、ビビって切って、パッと（渡した）」と再現し、相手マネジャーの目を盗んでやり取りをしていたと話した。ただし「もらった電話番号を衣装のポケットに入れて。忘れて帰っちゃう」などの失敗談もあった。

反対に近藤は「浜ちゃん年代は？」と芸人の恋愛事情に興味津々。「俺たちはアイドル同士で」と語ると、浜田が「めっちゃエエやん！」と“激怒”し「なんなん、アイドル同士って」とすねた。

そして浜田が「（色々なアイドルの）そういう情報は入ってくるの？」と近藤に聞くと、「何となく、そういうウワサになっていて。多分、みんな知っていたと思うけど」と恋人同士の話は何度も小耳に挟んだという。

「めっちゃエエやん！」と再度つぶやいた浜田は「どういう所で会うの？」と質問。近藤は「車でドライブ。本当に健全だった。ドライブして飛行機とか見に行く」と、彼女を家まで送り届けるなど清い交際だったと説明していた。