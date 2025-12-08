事故が起きたのは小学校の登校時間帯でした。

きょう午前、山形県鶴岡市の道路で、横断歩道をわたっていた小学生３人がはねられました。

命に別状はありませんでしたが、警察は車を運転していた会社員の２１歳の男を現行犯逮捕しています。

■小学５年生が登校中に...

警察によりますときょう午前７時３０分ごろ、鶴岡市みどり町の主要地方道鶴岡羽黒線（県道４７号）で登校中の小学５年生の男子児童３人が乗用車にはねられました。

この事故で男子児童３人は膝などに軽いケガをしましたが、命に別状はないということです。

■事故現場の状況

現場は押しボタン式信号機がある十字路交差点で男子児童３人は青信号で横断歩道を渡っていたところ、右から来た乗用車にはねられました。

警察は、この乗用車を運転していた鶴岡市温海の会社員の男（２１）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

警察によりますと、当時、信号機は男の側が赤だったとみられ、男が前方をよく確認しないまま車を運転し、児童３人とぶつかったとみられています。

男は勤務先に向かう途中で、警察の調べに対し、容疑を認めているということです。

警察は事故当時の詳しい状況などについて調べを進めています。