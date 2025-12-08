歌手の浜崎あゆみ（47）が、Instagramのストーリーズを更新し、家族が増えたことを報告した。

2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは自宅に飾った巨大なツリーを眺める息子たちの姿や、大きな鏡越しに撮影した自撮りショットなど、プライベートについてたびたび発信している。また、複数の保護犬たちと暮らしていることも明かしており、2024年4月30日には息子や愛犬たちとお出かけした写真を公開していた。

「きょうから家族が2人増えました」と報告

2025年12月7日に更新されたInstagramのストーリーズでは、「きょうから家族が2人増えました。詳細はまた改めて いとおしい写真と共に投稿させて下さい。最近、生き方について向き合う機会が増えたせいか、自分に出来ることについてもより深く考えるようになりました。世界は救えずとも、ひとりの世界を救うことは出来ると信じて」と、家族が増えたことを報告。犬や猫の保護活動を行っている団体をメンションし、新たな出会いに感謝の気持ちをつづった。

この投稿には「写真楽しみに待ってるね」「あゆちゃん本当にすごいなぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）