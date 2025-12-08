ÃæÂ¼²í½Ó¡¡½é´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Î´°À®¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê£·£´¡Ë¤ä½©ÌîÂÀºî¡Ê£¸£²¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò¡Ê£·£´¡Ë¡¢²¬ÅÄÆà¡¹¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¹Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï£±£¹£·£µÇ¯¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤Î³ùÅÄÉÒÉ×»á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼²í½Ó¤Î´ÆÆÄµ¯ÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÌ¯¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃæÂ¼¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÈÌò¼Ô¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë´Å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ò£Ï£Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±Áë²ñ¡££µ£°Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¬ÅÄ¤â¡Ö»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤Î¥É¥é¥Þ¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¼Ô¤âàºÆ²ñá¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö£µ£°Ç¯Á°¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ò¤Á¤ã¤ó¤È²¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¸å°û¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¸å¡¹¶â»úÅã¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃË¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡¢£µ£°Ç¯Á°¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é½÷¤Ë¥â¥Æ¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö£µ£°Ç¯¤â¤¿¤Ä¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£