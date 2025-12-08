9日
0:00　
チポローネECB理事、イベント講演

1:00　
米NY連銀1年インフレ期待（11月）

2:00　
テイラー英中銀委員、討論会出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席

3:00　
米3年債入札（580億ドル）

3:30　
ロンバルデッリ英中銀副総裁、討論会出席

カーニー加首相、討論会出席
独仏英首脳、ゼレンスキー大統領と会談
WSJ「CEO Council Summit」ハセット米国家経済会議（NEC）委員長出席（NY、9日まで）
アブダビ・ファイナンス・ウィーク（11日まで）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）



※予定は変更されることがあります。