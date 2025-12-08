８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０１８年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さんが急性覚醒剤中毒で死亡し、殺人罪などに問われ一審・和歌山地裁で無罪となった野崎さんの元妻・須藤早貴被告の控訴審の初公判がこの日、大阪高裁で開かれ、被告側が検察側の控訴は棄却されるべきだとして再び無罪を主張したことを報じた。

コメンテーターとして出演した元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏は「一審の無罪判決というのは裁判員（裁判）がここまで来たのかという気がします」とまず発言。

「私たちが刑事司法で習った、まさに言われていた通りの判決だと思います。真っ白だとは言っていない。ただ、合理的な疑いを差し挟む余地はありますよねと。ただ刑事に置いては疑わしきは罰せずが大原則と言われながら私たちはずっと、これだけ大きく報道されたもので、なんとなくマスメディアも、もしかしたら司法も、この人だって決めながらやってきたのではないか。それを裁判員が変えてくれると思ったら、本当に裁判員がここまで司法の原則を、良識とされてきたものを体現できるようになったんだなと、私は感慨深いなと思ったんです」と続けると「英米法の場合には一審で無罪が出る。それが陪審員のものであれば、もう検察は控訴することができないというのが原則です」と海外の例を説明。

その上で「日本はそうではないけれども、陪審が無罪にしたという一審判決は重い判断だというふうにして、控訴もそれを前提にして裁判官は判断するんじゃないかなと思います」と話していた。