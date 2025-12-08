お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が８日、ＭＣを務めるＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に復帰した。

２日の放送で同局の鈴木奈穂子アナウンサーが「今日は、大吉さんはお休みです」と告知。休んだ理由の説明はなかったが、３日の放送では鈴木アナが「大吉さんなんですけれど、今週お休みとなります」「メッセージを預かっているので、ちょっと読ませていただきますね」と明かし、「博多大吉です。不注意で転んでしまい、顔をケガしてしまいました。顔の傷が目立つため、みなさんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。ケガの回復に努めます」とのメッセージを代読。相方の華丸は「この年になると受け身が取れない。顔からいったみたい」と明かしていた。

そして、８日の放送では「スガシカオです」と色つきのサングラスをかけて登場。放送後の公式インスタグラムでは「大吉さん〜おかえりなさい 待っていました」と共演者とスタジオで撮影したオフショットがアップされた。

元気そうな姿にネットは「大吉先生お帰りなさい」「サングラスもお似合いです」「復活おめでとうございます」と一安心。「『スガシカオです』にリアルでコーヒー吹いた」「スガシカオさんがトレンド入りしてて何事か！と思ったら、大吉さんか」「シカオさんなんかあったんかとビビってしまった」「スガシカオにしか見えなかった モノマネしてるかと思った」と驚き、スガ本人もＸでテレビの画像を投稿したポストに「笑」と反応していた