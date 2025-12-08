「やっぱり」てんこもりの証拠に青ざめる妻…次の手は？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.58】
前の話を読む。ミチオと横田の会話や態度から秘書課の社員はふたりが親密な関係になっていると確信する。そしてサトコを助けられなかった後悔にさいなまれる。
■女にだらしない夫！
■怒りを抑えて対応…
■太い釘を刺された夫
■衝撃の事実！
横田とミチオの会話にカットインした秘書課の美人社員に、思わずミチオは見とれてしまいます。それに気づいた横田は不機嫌に。
そんな横田には構わず、ミチオに向かって「つきあっているのか？ 場所をわきまえろ」と注意をします。
そして秘書課の社員はミチオに、人付き合いには気を付けるよう、太い釘を刺しました。
後継者になりたいミチオには、いい抑えになりそうです。
一方、サトコは興信所の人と会っていました。届いた調査結果には、ミチオの裏切りの証拠が…。
しかも横田はミチオだけでなく、複数の男性と関係を持っていました。これはもう、救いようがありませんね。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)