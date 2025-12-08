フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続き「プロ野球 名？迷？コンビ」。広島でエース、正捕手として名バッテリーを組んだ佐々岡真司氏と西山秀二氏のコンビが登場した。

西山氏は、佐々岡氏からの忘れられない言葉として「スライダーの投げ方を忘れた…」という衝撃告白を回想した。

「（佐々岡氏は）１年目、２年目ってスゴかったじゃないですか？」と、佐々岡氏が２年目でシーズン１７勝、防御率２・４４、最多勝利、最優秀防御率の二冠に輝き、シーズンＭＶＰ、沢村賞など主要タイトルを総なめにした大活躍を述懐。

西山氏は「３年目来て。オフを遊びほうけて来て」と苦笑。「キャンプ終わって、オープン戦になった頃に（佐々岡氏が）もうカラン、カラン打たれるんですよ。『お前、スライダーどないしたんや？』って聞いたら『投げ方、忘れた…』って」と当時を振り返りながら、こらえきれずに爆笑した。

佐々岡氏も苦笑しながら「僕らの時代はキャンプの時に２００球、３００球は普通に投げてたんですよ。スライダーってだいたい（回転が）横なんで、スライダーを投げすぎると横回転になるんで、投げ込みの時はスライダーを投げないようにしてたんです。まっすぐとカーブって。いざ、スライダー投げようと思ったら。良い時のスライダーは縦に落ちる。（スライダーを）投げれなくなってるんですよ。横に曲がる…」と振り返った。

西山氏は「その年から急降下ですよ」と述懐。「どっかで（佐々岡氏が）１つアウト取っただけでボコボコに打たれて。（イニング）３分の１で交代したんですよ。ピッチャー交代です。止まらんようになって。で、試合終わって、可哀想だから行って『佐々！これ以上悪くならんから気にすんな！次、頑張ろう！次は勝てるよ。大丈夫や！』と言って次行ったら。１つもアウト取れず…。木っ端に打たれて」と笑いをこらえた。

西山氏が「３分のゼロ…。さすがに何も言われへんから。ちょっと避けてたんですよ。ほんなら夜に（佐々岡氏と）バッタリ会って『お前、もっと悪なったやないか！』って」と、ブチギレられたことを振り返って浜田を爆笑させていた。