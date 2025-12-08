【第26話】 12月8日 無料公開

【拡大画像へ】

小学館は12月8日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第26話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

本作はこの世の何よりもホビーを愛するダウナ―なお姉さんと、中学生の”少年”こと新タ晴の交流が描かれる本格ホビーコメディ。第26話では三枝、新タ、お姉さんの3人で「BEYBLADE BAR TOKYO」に行くことに。早々に帰ろうとする三枝に、お姉さんはベイブレードの入ったケースを差し出して……。

なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる第27話も、30コインで公開されている。

【無料公開中（一部）】

第26話のページ

【あらすじ】

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ？ ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ！ 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ！

(C)山鷹景／小学館