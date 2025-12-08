°ËÆ£¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬ÅÏî´ÍºÂÀ¤È¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Î¹ó»È¤Ë¸ÀµÚ¡Ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç²ò¾ÃÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï12·î8Æü¡¢°ËÆ£ÂóËà¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window1¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥êー¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£12·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÀïÌÜ¤Ç¡¢ÆÃÄêÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¶¯ÅÙ¤òÁý¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ーÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥êー¥É¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2Àï¡£ÅÏî´ÍºÂÀ¤Ï37Ê¬¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ー¥×¥ìー¥äー¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤ËÀäÂç¤Ê°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹Î¾Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤é¤¬¥³ー¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤¡×¤È¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÉ¯Ç÷¤·¤¿²ÝÂê¤ò¡ÖJBA¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò¥³ー¥Á¿Ø¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£JBA¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉô²ñ¤¬»ý¤Ä¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¤É¤Î5¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¸úÎ¨¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¸úÎ¨¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»öÁ°¤Ë¥³ー¥Á¿Ø¤Ë¶¦Í¡£ÅÏî´¤ä¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤É¤¦ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¡¢Îý½¬ÃÊ³¬¤«¤é»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄêÁª¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÊÐ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢Æ±3·î1Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£¥·ー¥º¥óÃæ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¾¤½¸¤â°ÍÁ³º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÎÊÐ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀè¤Î¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºÆ¸½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Window1Âè2Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü