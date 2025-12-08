日本社会人選抜が日本プロ野球選抜下し2回目の優勝 台湾ウインターリーグ
（台北中央社）野球のアジアウインターリーグは7日、南部・嘉義市で決勝が行われ、日本社会人選抜は日本プロ野球選抜に5−2で逆転勝ちし2019年以来2回目の優勝を果たした。
今年で10回目を迎えたアジアウインターリーグは先月15日に開幕。日本社会人選抜は5日までのレギュラーシーズンを14勝4敗1引き分けの1位で終え、6日のプレーオフでは台湾プロ野球選抜（山）を7−5で破って決勝に駒を進めた。
この日は二回、1点を先制するも六回に同点を、七回には勝ち越しを許した。1−2の1点ビハインドで迎えた八回は2者連続四球や外山優希（SUBARU）、山田健太（日本生命）、藤澤涼介（東京ガス）の三連打で一挙4点を奪って逆転した。
5番を打つ山田は決勝打となる八回の三塁打を含む3安打2打点の活躍でMVPに選ばれた。
同日同じく嘉義市で行われた3位決定戦では、台湾プロ野球選抜（山）は台湾プロ野球選抜（海）に5−4で勝利した。
今年のアジアウインターリーグには、韓国プロ野球選抜も参加したが出場選手の多くが国軍体育部隊（別称「尚武（サンム）」所属で今月初めに除隊を控えたことから、チームはレギュラーシーズンを戦い抜けることなく先月29日の台湾プロ野球選抜（山）戦を最後に帰国した。
（謝静雯／編集：羅友辰）
今年で10回目を迎えたアジアウインターリーグは先月15日に開幕。日本社会人選抜は5日までのレギュラーシーズンを14勝4敗1引き分けの1位で終え、6日のプレーオフでは台湾プロ野球選抜（山）を7−5で破って決勝に駒を進めた。
5番を打つ山田は決勝打となる八回の三塁打を含む3安打2打点の活躍でMVPに選ばれた。
同日同じく嘉義市で行われた3位決定戦では、台湾プロ野球選抜（山）は台湾プロ野球選抜（海）に5−4で勝利した。
今年のアジアウインターリーグには、韓国プロ野球選抜も参加したが出場選手の多くが国軍体育部隊（別称「尚武（サンム）」所属で今月初めに除隊を控えたことから、チームはレギュラーシーズンを戦い抜けることなく先月29日の台湾プロ野球選抜（山）戦を最後に帰国した。
（謝静雯／編集：羅友辰）