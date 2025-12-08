2025年12月26日（金）から2026年4月4日（水）まで、『星野リゾート トマム』にて、スキー場の余韻に浸る冬の新イベント『つきのdeアプレスキー』が開催されます。

『星野リゾート トマム』のスキー場は、リフト5基とゴンドラ1基、29のコースを有しており、極上のパウダースノーが降り積もり、初心者から上級者まで楽しめます。

そんなスキー場のゲレンデの中腹に位置する『ホタルストリート』は、食事や買い物が楽しめる9店舗が並ぶスキーインスキーアウトヴィレッジ。『つきのdeアプレスキー』の会場は、その一角にある、Café＆Hamburger『つきの』です。

会場では、ビールやウイスキーなどを持ち寄り、家族や友人とライトアップされた空間でお酒と音楽が楽しめます。多彩なジャンルの音楽が流れる会場では、香り高いラム酒やジン、ウォッカも味わうことができ、スキーやスノーボードの滑走後も、スノーリゾートの余韻に浸りながら特別なひとときを過ごせます。

全世界で愛されているハンバーガー。その“本来の味・姿”を追求したハンバーガー『ライダーズバーガー』（1,900円）もCafé＆Hamburger『つきの』で販売されます。

赤身と脂の絶妙なバランスで香ばしく焼き上げられたビーフパティ、歯切れのよいミルキーなバンズと野菜が織りなす、毎日でも食べたくなる軽やかな味わい。厚みがありながら食べやすい形状で、一口ごとに素材の魅力を楽しめます。

さらに、かつてトマムで実際に使用されていた本物のリフトをリメイクした『ペアリフトチェア』も登場！ リフトの面影をそのまま残したデザインは、スキーヤーの心をくすぐります。

また、イベント限定メニューとして、『雪降るホットワイン』（800円）や

『雪降るスノーボール』（1,100円、1日15個限定）も販売されます。細部までスキーの世界観を楽しむことができますよ！

詳細情報

つきのdeアプレスキー

開催期間：2025年12月26日（金）～2026年4月4日（水）

開催時間：16:00～22:00（L.O.21:30）

会場：北海道勇払郡占冠村字中トマム 星野リゾート トマム ホタルストリート内 Café＆Hamburger「つきの」

対象：宿泊、日帰り客

※天候により開催時間が変更になる場合があります。

※仕入れ状況や時期により食材の産地やメニューが変更になる可能性があります。

北海道Likers編集部のひとこと

ライトアップと音楽が彩る空間で、お酒やオリジナルメニューとともに、アフタースキーが楽しめる『つきのdeアプレスキー』。

本物のリフトをリメイクしたペアリフトチェアや、手軽かつ食べ応えのある『ライダーズバーガー』も気になります！

滑走後もスキー場の余韻にどっぷり浸れそうですね◎

