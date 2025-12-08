吉瀬美智子、“オープンカー”でのドライブを満喫 SNS反響「似合ってますよ」「高級な車もいいけど、オシャレで素敵」
俳優の吉瀬美智子（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。オープンカーでの“優雅なひと時”を公開した。
【写真あり】キャメル色の内装がおしゃれ…吉瀬美智子がドライブを満喫した“オープンカー”
吉瀬は、オープンカーの助手席に座った写真に「Drive with friends」とつづり、「お天気良く、気分良く、満喫〜」と報告した。
この投稿に「初代NAロードスターですね」「ロードスターかな？高級な車もいいけど、オシャレで素敵。似合いますよ」「ロードスターですね！以前乗ってました。いい車です」と車を特定するコメントともに「天気良く、気分良く、爽やか美魔女の美智子さんは超良くて!」「美智子さん素敵めっちゃ美貌綺麗大好きだよ」「似合いますよ」「素敵です」などのコメントが寄せられている。
