『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去 声優陣から追悼の声相次ぐ
アニメ『スラムダンク』の安西先生役などで知られる声優の西村知道さんが、11月29日に亡くなった。79歳だった。9日、アーツビジョンのホームページで発表された。梶裕貴、古川登志夫、千葉繁、日高のり子（※高＝はしごだか）ら、声優陣から追悼の声が相次いで寄せられている。
【写真】『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去 声優陣から追悼の声相次ぐ
梶は「知道さん。訃報を知り、驚きました。幼い頃からお声を拝聴してきた声優さん。そして、以前同じ事務所でお世話になった大先輩。フロアの待機スペースで緊張して座るド新人の自分にも、とても優しく話しかけてくださいました。すごくすごく嬉しかったのを覚えています。謹んでお悔み申し上げます」と投稿。
古川も「西村知道さんの訃報に接した途端、強烈な喪失感に襲われた。それは僕の両親が亡くなった時のそれを上回るり大きなものだった。戦友、同僚、僚友、どんな言葉に置き換えても足りないほどの関係だった。アニメの収録スタジオで、「随分長いこと、切磋琢磨してきたよなあ。共に遥か大河を渡りきてしまったなあ」なんて笑い合った時の写真がある。劇団で同じ釜の飯を食ったっけ………「1ヶ月半早く産まれてるから俺の方が兄貴分だ」なんて言うくせに「登志夫ちゃん！」と呼び、俺は「知道！」と呼び捨てだった。律儀に、先に行くな、知道！……だめだ、頭がカーッと熱くなって涙が止まらん……「謹んで哀悼の意を表します」なんて知道に言う日が来るなんて………ほんとなのか……」と呼びかけた。
千葉は「西村知道さんが旅立たれた。劇団を共にし沢山のアニメ作品でご一緒しましたが、いつも穏やかな笑顔で接して下さいました。ご冥福を心よりお祈り致します。有り難う御座いました」、日高も「西村知道さん…いろいろな作品で共演させていただきましたが、私にとってはやはり「トップをねらえ！」の副長さんの印象が強いです。とても優しい方でした。どうぞ安らかに…お疲れ様でした」としたためている。
サイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年11月29日に逝去いたしました」と伝えられた。
西村さんは1946年6月2日生まれ。『CSI:科学捜査班シリーズ 』アル・ロビンス役、『おじゃる丸』マイク役、『スラムダンク』安西先生役、『魔神英雄伝ワタル 』剣部シバラク役などで知られる。9月22日には、体調不良でしばらく休むことが伝えられていた。
■報告全文
訃 報
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました。
生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。尚、葬儀・告別式につきましては、家族葬にて執り行われました。ここに故人の安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。
令和7年12月8日
株式会社アーツビジョン
代表取締役 松田 陽一
【写真】『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去 声優陣から追悼の声相次ぐ
梶は「知道さん。訃報を知り、驚きました。幼い頃からお声を拝聴してきた声優さん。そして、以前同じ事務所でお世話になった大先輩。フロアの待機スペースで緊張して座るド新人の自分にも、とても優しく話しかけてくださいました。すごくすごく嬉しかったのを覚えています。謹んでお悔み申し上げます」と投稿。
千葉は「西村知道さんが旅立たれた。劇団を共にし沢山のアニメ作品でご一緒しましたが、いつも穏やかな笑顔で接して下さいました。ご冥福を心よりお祈り致します。有り難う御座いました」、日高も「西村知道さん…いろいろな作品で共演させていただきましたが、私にとってはやはり「トップをねらえ！」の副長さんの印象が強いです。とても優しい方でした。どうぞ安らかに…お疲れ様でした」としたためている。
サイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年11月29日に逝去いたしました」と伝えられた。
西村さんは1946年6月2日生まれ。『CSI:科学捜査班シリーズ 』アル・ロビンス役、『おじゃる丸』マイク役、『スラムダンク』安西先生役、『魔神英雄伝ワタル 』剣部シバラク役などで知られる。9月22日には、体調不良でしばらく休むことが伝えられていた。
■報告全文
訃 報
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました。
生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。尚、葬儀・告別式につきましては、家族葬にて執り行われました。ここに故人の安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。
令和7年12月8日
株式会社アーツビジョン
代表取締役 松田 陽一