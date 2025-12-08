お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。あるテレビ局から「なめられている」と感じた出来事を語る場面があった。

「芸人の扱い」というテーマになると、塙は「結構この前撮影してたのが、お蔵入りになったのよ。そのテレビ局っていうのが、10何年前からいろいろと引っかかることがあってさ…扱いとして雑だなとか、リスペクトがないなとか、あんまりあいさつしてくれないなって」と切り出す。

「それでお蔵入りになったから、生意気かもしれないけど“俺はイヤだな”って、マネジャーさんにも話はしましたね。スタッフさんが良い人だちだっていうのは分かるんだけど。そのもっと上の人たちがさ、俺たちへの扱いがひどくて。要するに番組のただの駒として使われることが多いじゃん」

「ここらへんをなめてる人は“いつか痛い目にあうぞ”って思ってるから。40代の芸人はけっこうなめられてるなって俺は思うから、あんまりなめんなよって言いたい」と物申したが「テレビ出なくなったら、もう仕事がないから。生意気なことを言ってすみませんでした!」と頭を下げて、オチをつけていた。