俳優・のんさんが、timeleszの菊池風磨さん（30）主演、極楽とんぼの加藤浩次さん（56）が原作・脚本・監督を務める、日本テレビ系新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（2026年1月スタート）に出演することが発表され、コメントを寄せました。

ドラマは、ヒーローものと密室会話劇を合わせた異色のコメディー作品で、のんさんは“ある理由”によって人と関わらない、会社でも浮いた存在のサエ／火尾紗衣（ひお さえ）役で出演します。

のんさんは、「加藤浩次さんがドラマを作るんだ！ という驚きと、なんだか面白そう…というわくわくを感じました。加藤さんとは初めましてですが、お話をいただいて光栄でしたし乗っかったら楽しそうだぞ。と、思い切って飛び込んでみました」と語りました。

また、台本を読んだ感想について、のんさんは「ドキドキしながら台本を読んでみたら、ヒーロー達は戦わないし部屋にこもっているし、どうやら能力を持っているけどコメントしづらいものばかり。でも読み進めていくうちに、ヒーロー達がおかしくてどこか共感してどんどん愛おしくなっていきました。そして、加藤さんはこの愛おしいヒーロー達をどうにか届けたいのだなと思うと、とってもピュアな熱意を感じました」とコメントを寄せました。