ÏÃÂê¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸£±£´¿ÍÁÈ¡¦£Ð£Ç¤¬°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷£·¿Í¤Î·×£±£´¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦£Ð£Ç¤¬£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ã£Ï£Í£É£Ã£Ã£Ï£Î¡¡£Ä£Á£Î£Ã£É£Î£Ç¡¡£È£Å£Ò£Ï¡Á¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÄÏ¤á¡ª¥³¥ß¥³¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡ª¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð£±£³ºÐ¤Î£Ð£Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤¬¡Ö¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ï¡¢³¤³°¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£¹²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡££Ð£Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¡Ö£×£Á¡¦£Â£É¡¦£Ó£Á¡¦£Â£É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤È£±£´¿Í¤Î¸ÄÀ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬£²¡¦£·²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¦Á¡¦£ÚÀ¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¡¡£Ð£Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë£Ò£é£Á£Î£Á¤¬¡Öº£Æü¤Ï¥³¥ß¥³¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö£×£Á¡¦£Â£É¡¦£Ó£Á¡¦£Â£É¡×¤ä¡¢º£²ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Â£Á£Î£Á£Â£Á£Î£Á¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£Ä£Ï¤¬¡Ö¿·¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÂÎ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢£±£²·î£±£²Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ö£Í£É£Ä£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Æ£Å£Ö£Å£Ò¡×¤òà£±£³¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óá¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ´Ý¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡££Ò£é£Ò£é¤¬¡Ö¡ÊÊ¿¶Ñ¤¬¡ËÃæ³Ø£±Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢£Ò£é£Á£Î£Á¤â¡Ö°ìÈÖ²¼¤¬¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ´Ý¡ÖºÇ¶áÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Î¡Ê°µ´¬¤Î¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿´Øº¬¤µ¤µ¤é¤¬¡Ö¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢£Á£Î£Ê£é¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤¤¤Ä¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µÁ´³«¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£