¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡Û³¤Ï·º¬·ÃÂÀ¤¬ÄÌ»»500¾¡Ã£À®¡ª¡ÖÁ°¤ä¸å¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡£¸Æü¤Î¾¾¸Í¶¥ÎØ£¸£Ò¤Ç³¤Ï·º¬·ÃÂÀ¡Ê£´£¸¡áÀéÍÕ¡Ë¤¬£±Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ»»£µ£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»Ë¾å£·£±¿ÍÌÜ¡ÊÃË»Ò¤Ç¤Ï£¶£µ¿ÍÌÜ¡Ë¤ÎµÏ¿¡£
¡¡³¤Ï·º¬¤Ï£¸£¶´üÀ¸¤È¤·¤Æ£²£°£°£±Ç¯£¸·î¡Ê°ËÅì¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£´Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤¹¤Ê¤ÉÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£°£¹Ç¯¤Î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ç£Çµ½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤Î£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÀ©¤·¾Þ¶â²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡££°£¹¡Á£±£±Ç¯¤Ï£ÓÈÉ¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤Ï·º¬·ÃÂÀ
¡Ö¡ÊÀè¹Ô¤·¤¿¡ËÀî±Û¡ÊÍ¦À±¡Ë·¯¤¬Á°¤ò¼è¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡££µ£°£°¾¡¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¼«Ê¬¤¬¼«ÎÏ¤Î»þ¤Ë¸å¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×