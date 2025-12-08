¡ÚÎ¦¾å¡ÛÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¡Ç°´ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ£Ö¤Ø¡ÖÀµÄ¾Á´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¡×
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤ÇÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£²£³¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢Ç°´ê¤Îà¹ñºÝÂç²ñ£Öá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤è¤ëÉ½¾´¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆþ¾Þ¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾Á´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÁö¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢°ìÈÖ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢£¹·î¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Î½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤¬ºÇÂçÌÜÉ¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£³Ãå°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£