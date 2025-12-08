出張に行く朝、3匹の猫たちに見送ってもらえなかったパパさん。久しぶりの不在に猫たちも寂しがっているだろうと、期待して帰ってきたところ…？予想外の展開に「不憫さに涙と鼻水が出るほど笑いました」「引き止めてほしい主様もかわいいよ」など、猫たちとパパさんの関係性を、微笑ましくも面白いと感じるコメントが寄せられています。

【動画：出張から帰ってきたパパ→３匹のネコが『熱烈大歓迎』してくれるかと思いきや…予想を裏切る『ハプニング』】

️パパさんとの涙の別れ？

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、出張に行くパパさんと3匹の猫たちの、束の間の別れと再会の様子です。この日はパパさんが出張に旅立つ日。それなのにパパっ子・うーちゃんはなぜか朝から塩対応。

引き止めてほしくて迫るパパさん。逃げるうーちゃん。気迫に押されたこいちゃん、まめこの2匹も逃げてしまい、結局どの猫にも見送ってもらえなかったのだとか。

️いつもと違う夜の過ごし方も猫それぞれ

猫たちに見送ってもらえず、意気消沈のまま旅立っていったパパさん。夜になっても戻らなければ寂しがるかと思いきや、うーちゃんはママさんの部屋で早々と熟睡。こいちゃんは、いつもの場所でマイペースに眠ったそうです。

そんななか、なぜか興奮気味で家中を走り回るまめちゃん。眠るママさんめがけて高いところからダイブしたり、『暴走族』と化して爆走したりする姿に、こいちゃんも驚きの表情。いつもと違う状況に違和感を感じたのでしょうか？

️喜びも束の間…想定外のアクシデント発生！

いよいよパパさんが帰ってくる時間。『猫の勘』が働いたのか、玄関で待機するうーちゃん。ソワソワして落ち着きのない様子。やはり会いたくてたまらなかったんですね。そしてパパさんが帰ってきたそのとき…！

「ガシャーン！！」という大きな音に驚いて逃げ惑う、うーちゃん。ママさんがドアチェーンを外し忘れていたんだとか！『感動の再会』となるどころか、猫たちは一気に緊張モードに。3匹ともパパさんと距離をとって警戒してしまったそうです。

しばらくして落ち着いた猫たち。すっかりご機嫌が戻ったうーちゃんは、いつものようにパパさんのお布団へ。一緒に「おやすみなさい」できる幸せをかみしめる、うーちゃん。その表情にパパさんも出張の疲れを癒されたことでしょう。

この様子を見て、「予定調和にならないのが猫さん達最大の魅力」「三猫三様。おもしろかわいい」と個性的な3匹の猫を愛でる声が寄せられています。他にも「にゃんこちゃん達だけじゃなく、いつも主様も面白いです」「いつも笑いが何度も起こる」と、パパさん、ママさんとのふれあいに癒される人も続出しています。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』には、他にも3匹3様の個性が感じられる姿や、飼い主さんとの面白くも楽しい日常をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆：三戸さやか

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

