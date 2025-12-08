売り切れる前に急いで！【スタバ】クリスマスカラーにときめく♡「ホリデーグッズ」

【スターバックス】ではクリスマスカラーの「ホリデーグッズ」が目白押し。眺めているだけで心ときめくような可愛いアイテムばかりで、自分へのクリスマスプレゼントにもおすすめです。今回は雑貨・ドリンクカップなどのイチオシ商品をご紹介。公式オンラインでは品切れしているため、ぜひ最寄りの店舗で探してみて。

雑貨とドリンクチケットがセットに！

巾着・ドリンクチケット・ミニカップがセットになった「ホリデー2025スターバックスミニカップギフトRED CUP」。クリスマスカラーが可愛いカップは小物入れとして使えて、ミニオブジェとしてツリー周りに飾るのも良さそうです。多彩な使い道のある巾着は、季節感のあるふわもこ素材が可愛い。

ベアリスタキャップ付き！ クリスマス気分高まるドリンクカップ！

赤と白のクリスマスカラーが映える「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」。ミニサイズのベアリスタがワンポイントになったキュートなビジュアルが、眺めるたびに心をときめかせてくれそうです。容量は473mlとやや大きめで、たっぷり飲みたい時にぴったり。

