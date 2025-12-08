寝る前に甘えたい猫さんが、飼い主さんに話しかけ始めて…？可愛すぎるおしゃべりの様子が、1.8万いいねを集める反響を呼んでいます！

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「かわいいが限界突破しとる」「可愛すぎて画面に向かって話しかけてしまった笑」「耳も幸せです」といったコメントが寄せられました。

【動画：寝る前に『甘えたい三毛猫』…たくさん話しかけてくる『尊すぎる光景』】

寝る前に

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんにたくさん話しかける三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿。丸みのあるフォルムが魅力的な女の子で、とても優しく人懐っこい性格だそうです。

ある日の夜、お布団に入った飼い主さんのもとに、寝る前にどうしても甘えたかったミケちゃんがやってきたそう。飼い主さんのお腹のあたりに乗って最初はお尻を向けていたものの、ゆっくりとこちらに向きを変えたといいます。

可愛すぎるおしゃべり

飼い主さんの左腕に添うように体を寄せると、ミケちゃんがニャアニャアとおしゃべりを開始。「あのね、今日はね…」と、1日の報告をしてくれているのでしょうか。時々飼い主さんの顔を見上げながら、たくさん話しかけてくれていたといいます。

言葉は発していなくとも、きっとうんうんと聞いてくれているであろう飼い主さんに、ミケちゃんのおしゃべりは止まらなかったそう。甘えた声でこんなにも一生懸命に話しかけられては、いつまでも聞いてあげたくなってしまいそうです。

ゴロゴロとなでなで

もともと小さなゴロゴロ音を鳴らしていたミケちゃんでしたが、飼い主さんが撫でてあげた瞬間から大きなゴロゴロ音に。喉を鳴らしながら飼い主さんを見つめては、「ンニャアー」と話しかけるミケちゃん。自然と笑みがこぼれてしまうほどの可愛らしさです。

腰を下ろしたミケちゃんはなでなでに嬉しそうに目を細めていたそうで、その後カメラに向けた表情は満足気なものだったといいます。大好きな飼い主さんに甘えて、幸せいっぱいなミケちゃんなのでした。

投稿には「こんなん可愛すぎてデレデレのどろどろになってしまう」「ニャアって鳴かれる度に、は～いって返事したくなる」「こんな熱いラブコールに無言でいられる主さん強い」「あまりにもかわいくて涙出てくる」「ミケちゃんからのドでかいラブを感じられて最高」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんと飼い主さん一家の何気ない日常の様子が投稿されています。穏やかで甘えん坊なミケちゃんと愛情深いご家族による心癒される日々の様子を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。