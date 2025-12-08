グラビアアイドル・タレントの榎原依那（28）の2nd写真集「I am Ina」（講談社）から、自身初挑戦のロングヘアーショットがこのほど、公開された。



【写真】ロングヘアーやばっ！隠しきれない「令和の国宝」がド迫力

榎原が自ら「ロングヘアーでグラビアを撮影したい！」とアイデアを出し実現した奇跡の1枚。写真には収まりきらないほどのロングヘアーが、素肌を縦断するように輝く。そして、その髪で隠しきれないほどの「令和の国宝BODY」を披露している。



ネットでも「とんでもねえ」「ロングもええな」「えぐw」「美しい」「これぞ国宝！」「確かにすごいなぁ」「ロングヘアー！！とてもすてきです！」「まじでうらやましい」「かなり新鮮な依那さんが見られそうですね」などの声があふれた。



榎原は2024年2月にグラビアデビュー後、ほどなく各誌の表紙を席巻し、付いた異名は「グラビア界の超新星」「令和の国宝BODY」。今月3日に発売された同写真集は、各ネット書店の写真集ランキング上位を独占。夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニーを舞台に「1st写真集では表現できなかった”さらなる境地”を追求したい」と、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作となっている。



（よろず～ニュース編集部）