８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０１８年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さんが急性覚醒剤中毒で死亡し、殺人罪などに問われ一審・和歌山地裁で無罪となった野崎さんの元妻・須藤早貴被告の控訴審の初公判がこの日、大阪高裁で開かれ、被告側が検察側の控訴は棄却されるべきだとして再び無罪を主張したことを報じた。

コメンテーターとして出演した元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「僕も検察官をやったことがないので、どうしても弁護人の視点で見てしまうんですが…」と前置きした上で「本当に（一審の）判決が僕らがずっと習ってきた刑事裁判の原則を貫いた判決だなと思います。疑わしきは罰せずという…」と発言。

「疑わしい事情がいくらあったとしても、合理的な疑いを超えるものでなければ罰しないという…。これ、理想はいうんだけど、現実は疑わしければ罰するみたいになっていたことも間違いないし、メディアで僕もコメントしてきたことを振り返っても、そういうところがあったなと思う中で本当に理想の刑事裁判の判決だなと思いますが…」と続けると「一方で被害者やご遺族の方を代弁するのが検察官で。検察官も一生懸命やってるんですよ。本当に証拠を集めて集めて。何がなんでも有罪と言うよりも、それはご遺族や被害者や、それから日本が法治国家ということを考えて一生懸命やっている」と口に。

その上で「検察と弁護人が双方激しく争いながら最後、裁判官が判断するというのが僕らが勉強していた、ある意味、理想型の裁判、判決だと思います」と結論づけていた。