AKB48小栗有以、前田敦子・大島優子らOGとパシャリ！「今も昔も最高のグループ」と反響

12月8日、AKB48の小栗有以がInstagramを更新した。

【写真】前田敦子・大島優子ら錚々たるOGメンバーとの2SHOTを披露

AKB48は、12月4日〜7日の4日間にわたり、「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜」を開催。グループの卒業生を迎えた20周年記念コンサートなど全6公演が行われた。

小栗はこの日の投稿で同ライブに触れると、前田敦子、大島優子、高橋みなみ、指原莉乃らグループのOGメンバーそれぞれと撮影した2ショットなどを公開。

あわせて、「AKBに入りたいと思うきっかけをくれた 憧れの先輩たちとステージに立たせて頂き嬉しさと同時に 表情、パフォーマンス、発言の力強さ、 そして現役メンバーたちを立ててくださろうとしたり アイドルとして、人として学ぶことが多くて改めて偉大さを感じた反面、自分たちの課題を見つけることもできました。」と振り返った。

さらに、「これから自分達で登らなければ見えない景色を 自分達で見れるようにこの気持ちを大切にして この先もAKB48は進んでいきたいと思います。」などと決意を述べ、改めてグループの卒業生に感謝を伝えた上で、「武道館は一生の思い出で宝物です。 どの時代のAKBも大好きです、ありがとうございました！」と投稿を締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは、「沢山のOGとのオフショットありがとう！！！！」「素敵なお写真がたくさんで泣ける」「最高の2ショットすぎ」「今も昔も最高のグループ」などの反響があった。

小栗は、2014年にAKB48チーム8メンバーとして活動をスタートし、人気メンバーとして活躍中。グループとしては、12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』に、8名の卒業メンバーを加えた編成で出場することが決定している。