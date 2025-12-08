「紀州のドン・ファン」死亡めぐる裁判 「無罪」の元妻の控訴審　第1回公判に元妻本人も出廷

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の不審死をめぐり、殺人などの罪に問われたものの、１審で無罪判決を言い渡された元妻（２９）。１２月８日に控訴審第１回公判が大阪高裁で開かれ、元妻本人も出廷しました。



検察側は「１審判決は各証拠を個別的・分断的に評価した。間接事実が重なり合った際の推認力を過小評価している」として、１審判決の破棄を求めました。



▽覚醒剤の密売人との接触、検索履歴…検察は「殺人事件で、犯人は須藤被告」と主張





「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家・野崎幸助さん（当時７７）は、２０１８年５月に田辺市の自宅で、急性覚醒剤中毒により死亡しました。この死亡をめぐり、元妻の須藤早貴被告（２９）が、野崎さんに致死量の覚醒剤を何らかの方法で経口摂取させ殺害したとして、殺人などの罪で逮捕・起訴されました。１審で検察側は、以下の点を指摘。▽野崎さんの死亡前に、須藤被告が覚醒剤の密売人と接触していた点▽「完全犯罪」「老人死亡」「覚醒剤過剰摂取」「覚醒剤死亡」など、覚醒剤や犯罪、遺産相続をめぐる多くの検索履歴が確認された点▽死亡当日に野崎さんが覚醒剤を摂取した可能性がある時間帯に、須藤被告が何度も１階と（野崎さんがいる）２階を往復した点野崎さん死亡は殺人事件であり、犯人は須藤被告以外にありえないと訴えました。一方で須藤被告は、「私は社長（野崎さん）を殺していませんし、覚醒剤を摂取させたこともありません」として、一貫して無罪を主張しました。▽「疑わしきは罰せず」をつらぬいた１審判決去年１２月の判決で和歌山地裁（福島恵子裁判長）は、まず須藤被告と覚醒剤の関連について、須藤さんが覚醒剤を「注文」したことは認定し、“野崎さんから購入を頼まれた”とする須藤被告の供述は信用できないとしました。一方で、「密売人から受け取った物が氷砂糖だった可能性を否定できず、本物の覚醒剤を入手したとまでは認められない」と判断しました。また、一連の検索履歴についても「野崎さん殺害を計画していなければ検索することがありえないようなものとはいえない」と指摘。野崎さんが死亡した日に、須藤被告が何度も１階と２階を往復した点も、「２階に被告の私物が置いてあったことも事実で、野崎さんの死亡とは無関係な理由で行き来していた可能性も否定できない」などと指摘。「須藤被告が覚醒剤を摂取させて殺害したのではないかと疑わせる事情はあるが、殺害したと推認するには足りない」と結論づけました。▽「覚醒剤やってるで、へへへ」の電話「冗談と決めつけられない」そのうえで、野崎さんと覚醒剤との関わりについて「覚醒剤を常用していたとは考えられないが、人脈も広く、経済的な余裕も十分あったため、他者に依頼して覚醒剤を入手することは可能だった」と指摘。さらに、野崎さんと長年交際関係にあった女性の、“死亡の約３週間前までに野崎さんが「覚醒剤やってるで、へへへ」と電話してきた”という証言について、「覚醒剤摂取で死亡していることからすれば、野崎さんの発言を一概に冗談と決めつけることはできない」と判断。「野崎さんが自殺以外の目的で覚醒剤を使用し、その際に誤って致死量を摂取した可能性は否定できない」としました。そして結論として、須藤被告に無罪を言い渡しました。▽メガネをかけ出廷した須藤被告検察側が控訴し、無罪判決から１年を経て開かれた控訴審第１回公判。須藤被告本人も、法廷に姿を見せました。黒いスーツを着て、１審時とは異なり、メガネをかけていました。（１２月８日大阪高裁）裁判長「名前は？」須藤被告「須藤早貴です」裁判長「職業は？」須藤被告「無職です」検察側は「各証拠を掛け合わせて評価すべきなのに、個別的・分断的に評価した。間接事実が重なり合った際の推認力を過小評価している」として、１審判決の破棄を求めました。須藤被告は検察官が控訴理由を説明する間、手元の資料に目を通していました。弁護側は「この程度の証拠で有罪とされる社会であってはならないという、市民（１審の裁判員裁判）からのメッセージをないがしろにすることはあってはならない」として、控訴棄却を求めました。検察官は証拠調べや証人尋問を請求したものの、大阪高裁（村越一浩裁判長）は請求をすべて却下しました。控訴審は即日結審し、判決は来年３月２３日に言い渡されます。