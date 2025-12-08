人気アニメ「SLAM DUNK」の安西先生役で知られる声優の西村知道（にしむら・ともみち）さんが死去したことが8日、分かった。79歳。千葉県出身。所属事務所「アーツビジョン」が同日、公式サイトで発表した。

公式サイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村知道儀（享年79）は兼ねてより病気療養中のところ令和7年11月29日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします」と発表。葬儀、告別式は家族葬にて執り行われたとした。

西村さんはテレビアニメ「SLAM DUNK」の安西先生役でも知られる、ギャグからシリアスまで幅広く演じ分けている名バイプレーヤー。1974年から今年まで有名アニメ作品に多数出演。「うる星やつら」友引高校校長、「機動戦士Ζガンダム」のジャミトフ・ハイマン、「魔神英雄伝ワタル」の剣部シバラク、「ゲゲゲの鬼太郎（第4作）」小豆とぎ、ぬらりひょんなどの役を務め、「幽☆遊☆白書」ではジョルジュ早乙女役の他にナレーションも務めた。洋画の吹き替えも多数担当した。

この訃報にファンからは「わりと最近までアニメで見かけてた気がしてたのに」「自分が子供の頃からずっとお声を聴いていた名優さんでした…。」「脇役なら何でもござれな西村知道氏の訃報が。合掌」「剣部シバラク役をはじめ…好きな声優さんだったのに…」「ショックが大きいな…」「馴染み深い声優さんだったな」など悼む声が続々と上がった。