タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人気のアイスチェーン・サーティワンアイスクリームのお気に入りメニューについて持論を展開する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「ドイツでプリンをフォークで食べる集会がブームに？」という記事が紹介され、デザート関連の話題になると「ねえ、ねえ、サーティワンって、何、食べる？」と共演者に問いかけたマツコ。

「（２種類選ぶ）ダブルの時、１個は絶対決まってるの。２個目が難しいんだよ。１個は絶対食べるのがある。キャラメルリボン！」と言い切ると、ＭＣの大島由香里アナウンサーも「一緒！」と笑顔で同調した。

「絶対食べるの。あと１個を何にするか、いつも迷って」とマツコが言うと、共演の株式トレーダー・若林史江さんは「私はストロベリーチーズケーキ」と口に。「それが２番目になることが多い。ストロベリーチーズケーキ。後はアレ。チョコレートのナッツが入ってるヤツ」と答えたマツコ。

その上で「すごいわね。ポッピングシャワーが１人もいないって。アレ、一番人気よ」と言うと、若林さんも「ウチの子は絶対、ポッピングシャワー」と同調。

マツコは「あたしは子供の頃からキャラメルリボン派だったのよね。だから太ったんだと思う。そういうのを選ぶ子供だったのよ」と、しみじみ話していた。