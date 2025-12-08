メリーチョコレートの“バレンタイン名品”ナハトラビュリントが限定BOXで登場♡

発売前からSNSで注目を集めたメリーチョコレートのブランド「ナハトラビュリント」が、ついにファン待望のコンプリートBOXとして登場します。予約開始は2025年12月23日。全8商品に加え、魔法陣が描かれたオリジナルスカーフまで詰め込んだ豪華仕様で、自分へのご褒美にもぴったり♡商品は1月中旬より順次発送予定。バレンタイン前に特別な世界観を手に入れるチャンスです。

全8種がそろうスペシャルBOX

オンラインショップ限定の「ナハトラビュリントコンプリートBOX」は、ブランドの世界観を存分に楽しめる豪華セット。

内容は「メアレスミュートス（海の神話）」「メアレスリード（海の歌声）」「ゲハイメ・メディチーン（秘薬）」「シュテルン（星）」「マーギシェ・フェーダー（魔法の羽根ペン）」「コンパス（羅針盤）」「ヴァールフィッシュ（鯨）」「ムッシェルシャーレ（貝殻）」の計8商品。

これらに手提げ袋8枚とオリジナルスカーフ1枚が付属し、価格は12,960円(税込)です。

魔法陣スカーフが付いた限定仕様

セットに含まれるオリジナルスカーフは、魔法陣が描かれたファン必見の特別アイテム。

サイズは520×520mmで、コレクションとしてはもちろん、バッグに巻いてアクセントにするなど幅広く楽しめます。

また、配送は専用段ボール（W325×D195×H155）で丁寧にお届け。大切なギフトとしても安心の仕様に仕上げられています♪

予約はオンライン限定！ファン必見

「ナハトラビュリント」シリーズは2025年度バレンタインでも大反響を呼んだ注目ブランド。今回のコンプリートBOXはオンライン限定での予約販売となり、数量の確保が難しい場合も予想されます。

確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめ。専用段ボールでの発送など、ファンの期待に応える仕様も魅力です。

世界観ごと楽しめる特別なバレンタインに♡

メリーチョコレートが贈る「ナハトラビュリント」のコンプリートBOXは、ブランドの魅力をまるごと味わえる特別なセット。

魔法のような世界観が詰まった全8商品に、デザイン性の高いオリジナルスカーフまで付いた豪華仕様は、バレンタインを特別な時間にしてくれるはずです。

1月中旬より順次発送されるため、手元に届く瞬間までワクワクが続きます。ぜひこの機会に心ときめく“物語のチョコレート”を手にしてみてください♡