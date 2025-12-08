【松田好花ANNX】パシフィコ横浜で万感の「ヤホス！」 江藤愛アナからプレゼントされたノート持参
アイドルグループ・日向坂46の松田好花がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜 深0：00）発の番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』が8日、パシフィコ横浜で行われた。
【写真】腕を組み…パシフィコ横浜に登場した松田好花
観客からの声援を受けて登場した松田は「ヤホス！はじまりました！わーすごーい！ありがといございます。初めて、リスナーの方を目にしたので。層がわかりますね（笑）。だいたい想像通りというか、そんな気がしますけど（笑）。やーみんな！やっほー。うれしい！早すぎません、売り切れるの。グッズもみなさん早くから並んでくださったりとか、ありがとうございます！」と感激しきり。
続けて「なんか信じられないというか、いまだに夢の中なんじゃないかなっていう」と夢見心地な様子をうかがわせながら「きょうはめっちゃいい天気でしたね。冒頭、ゆぅゆ（林プロデューサーの愛称）の影ナレが入ったりして。きょうは、ひとりでトークをさせていただこうと思っておりますので、改めてよろしくお願いいたします。はぁーすごいな。配信もかないまして、画面の向こうのみなさまも楽しんでいただけたらなと思いますので」と声を弾ませていた。この日のために、大きめのノートを持参してきた松田だったが、このノートが、3月末でTBS系情報番組『THE TIME，』を卒業した際、江藤愛アナからプレゼントされたもので、イベントのためにきのう7日におろしたと明かしていた。
松田は同局で、2021年10月から23年9月まで『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』を担当。23年10月から24年3月までは『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO）』（毎月最終土曜日）を務め、24年4月からは『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』を担当している。
