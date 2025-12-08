Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢ÍèÇ¯1¡¦29¤ËÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼³«ºÅ¡¡¾ì½ê¤Ï¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡¡´ñ±ï¤Ë´¶¼Õ¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§00¡ËÈ¯¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX ¾¾ÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤¤Æ¤§¤«¡ª in ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ù¤¬8Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÏÓ¤òÁÈ¤ß¡Ä¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¹¥²Ö
¡¡´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎºâÉÛ¤¬¿´ÇÛ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ç¸Ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö°ú¤´ó¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´ñ±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÆ±¶É¤Ç¡¢2021Ç¯10·î¤«¤é23Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ø¤Ò¤Ê¤³¤¤ presents Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÆü¸þºä¹â¹»ÊüÁ÷Éô¡Ù¤òÃ´Åö¡£23Ç¯10·î¤«¤é24Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO¡Ë¡Ù¡ÊËè·îºÇ½ªÅÚÍËÆü¡Ë¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
