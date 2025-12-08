株式会社LDH JAPANは8日、オフシャルサイトを更新。悪質な誹謗（ひぼう）中傷に関して報告した。

LDH公式は「弊社所属アーティストへの悪質な誹謗中傷に関するご報告」と題し、「平素より弊社所属アーティスト・タレントを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、弊社所属アーティストに対し、SNSおよび各mobileサイトやCLにおいて、執拗かつ悪質なコメントを繰り返していた特定のアカウントについて、当該人物の情報を特定いたしました。警察に相談のうえ、警告を行っていただきましたことをご報告いたします」と伝えた。

そして「弊社は、所属アーティストの名誉と安全を守るため、悪質な誹謗中傷や嫌がらせ行為に対して、今後も警察や専門家等と連携し、厳正に対応してまいります。今後も皆様に安心してLDHのエンタテインメントをお楽しみいただき、応援していただける環境づくりに努めてまいります」とし、「引き続き、ご理解とご協力、そして弊社ならびに所属アーティスト・タレントへの温かい応援をお願い申し上げます」と呼びかけた。