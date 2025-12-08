50代・公務員女性の2025年冬ボーナス「額面60万円予想。賃上げの影響が大きい」
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、夫、長女
住まいの地域：九州・沖縄
職種：公務員・自治体職員
雇用形態：正規職員
勤続年数：20年以上
世帯年収：本人450万円、配偶者900万円
現預金：250万円、リスク資産：1500万円
2025年の冬ボーナスについては「額面60万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのこと。
その理由として「公務員の賃上げが行われたから」と語っています。
ちなみにここ数年の冬ボーナスは「54万円から57万円」と、順調に増額しているようです。
その理由については「大手企業と比べると少ないが、地方中小企業と比べると安定している職業のため不安なく働ける。また、賃上げが続いているので去年分と今年分の差額がまとめて振り込まれ（遡及支給）、ちょっとした3回目のボーナスに感じる」とコメント。
周囲からはボーナス額を「羨ましがられることがある」と言い、「地方中小企業で働く友人はボーナスがなかったりするので、楽しむためのお金の話題が出せない。（私は）旅行、ショッピング、貯蓄などに回す余裕があるため、話が合わなくなる」とあります。
今回のボーナスは「貯金、教育費、日常生活費の補填、旅行・レジャー」に使う予定とあり、具体的には「県外の大学に通う長女がいるので学費及びマンションの更新料等。韓国へ家族旅行、車検費用、貯蓄等」と考えているそうです。
最後に、ボーナスをどう使うといいかとの質問に「やはりNISAを使った資産形成をおすすめします。暴落があってもまた上がるので耐えながらも楽しむ未来が描ける」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール年齢性別：50代女性
同居家族構成：本人、夫、長女
住まいの地域：九州・沖縄
職種：公務員・自治体職員
雇用形態：正規職員
勤続年数：20年以上
現預金：250万円、リスク資産：1500万円
「冬ボーナスは額面60万円予想で去年より増えそう」今回の投稿者は、九州に住む50代の女性。行政関係の公務員として勤務し、現在の職場では「20年以上」勤めていると言います。
2025年の冬ボーナスについては「額面60万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのこと。
その理由として「公務員の賃上げが行われたから」と語っています。
ちなみにここ数年の冬ボーナスは「54万円から57万円」と、順調に増額しているようです。
「公務員は賃上げが続いているので安定している」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「どちらとも言えない」と投稿者。
その理由については「大手企業と比べると少ないが、地方中小企業と比べると安定している職業のため不安なく働ける。また、賃上げが続いているので去年分と今年分の差額がまとめて振り込まれ（遡及支給）、ちょっとした3回目のボーナスに感じる」とコメント。
周囲からはボーナス額を「羨ましがられることがある」と言い、「地方中小企業で働く友人はボーナスがなかったりするので、楽しむためのお金の話題が出せない。（私は）旅行、ショッピング、貯蓄などに回す余裕があるため、話が合わなくなる」とあります。
今回のボーナスは「貯金、教育費、日常生活費の補填、旅行・レジャー」に使う予定とあり、具体的には「県外の大学に通う長女がいるので学費及びマンションの更新料等。韓国へ家族旅行、車検費用、貯蓄等」と考えているそうです。
最後に、ボーナスをどう使うといいかとの質問に「やはりNISAを使った資産形成をおすすめします。暴落があってもまた上がるので耐えながらも楽しむ未来が描ける」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)