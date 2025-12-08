長期休みに行きたいと思う「栃木県（日光・鬼怒川・那須エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「那須湯本温泉」、1位は？
今年も残すところあとわずかとなり、長い連休をどのように過ごすか計画を立て始めている人も多いのではないでしょうか。都会の喧騒から離れ、雄大な自然の中でゆっくりと疲れを癒やす旅は最高の贅沢です。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「栃木県（日光・鬼怒川・那須エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「豊富な泉質を持つ複数の温泉地が点在し、高原の自然や美術館・牧場などの観光と合わせて楽しみたいから」（20代女性／長崎県）、「1000年以上の歴史がある温泉地だから気になる。美肌効果があるとも言われてるから」（30代女性／沖縄県）、「自然や現地の美味しいモノを食べて癒され、都心では感じられない空気を吸ってデジタルデトックスをしたい！」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「規模が大きく設備・サービスが充実したホテルが多い温泉地だと感じています。少し長いお休みをとり、ゆっくり温泉とホテルの空間でリフレッシュしたいです」（40代女性／東京都）、「渓谷沿いの絶景を眺めながら温泉に浸かれるのが魅力です。日光観光と組み合わせて楽しめるため、長期休みに最適。大規模な温泉街で宿泊施設も充実しており、安心して滞在できる点から選びました」（60代男性／広島県）、「観光名所もあり温泉、観光も両方楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須湯本温泉（栃木県）／50票那須岳のふもとに広がる那須湯本温泉は、開湯1300年以上の歴史を持つ古湯で、那須温泉郷の中心的な存在です。「鹿の湯」と呼ばれる共同浴場は、古き良き湯治場の雰囲気を今に伝えています。那須高原の雄大な自然に囲まれ、冬はスキー、夏は避暑地として賑わいます。周辺には、那須どうぶつ王国など観光施設も多いです。
1位：鬼怒川温泉（栃木県）／164票鬼怒川上流に位置し、関東有数の大型温泉地である鬼怒川温泉。江戸時代には日光詣での僧侶や大名のみが入浴を許された由緒ある温泉です。鬼怒川渓谷の美しい景観が魅力で、川下りやライン下りを楽しむことができます。日光東照宮などの日光の観光名所へのアクセスも良く、団体客から個人客まで幅広く利用されています。
