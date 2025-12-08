長期休みに行きたい「埼玉県の穴場秘境」ランキング！ 2位「中津峡」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の長期休暇が視野に入る12月初頭は、喧騒から離れて静かに過ごせる旅先を探す人が増えてきます。観光地として有名な場所も魅力的ですが、自然に包まれた“穴場秘境”でゆったりとリフレッシュする時間は、特別な思い出になるもの。今回は、長期休みにこそ訪れたい隠れた名スポットを紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜29日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休暇に行きたい「埼玉県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「埼玉の中でもトップクラスの秘境渓谷だから」（40代女性／神奈川県）、「秩父の奥地にあり紅葉の名所として知られ、静かな自然を満喫できるから」（50代女性／兵庫県）、「秋の紅葉が綺麗で有名だからです。家族で泊まりで行ってみたいです」（20代その他／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「豊かな自然と静かな山里の雰囲気が楽しめ、混雑を避けてリフレッシュできるから」（30代女性／東京都）、「水が綺麗でライトアップイベント等も行っているから。人も多くないので過ごしやすい」（40代女性／埼玉県）、「栃木の華厳滝と比較してみたいです」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：中津峡／51票中津峡は、秩父市を流れる中津川によって削られた、約10kmにわたるV字型の深い渓谷です。関東地方有数の紅葉の名所として知られており、特に秋には断崖絶壁を彩るモミジやカエデなどの見事な景観を一目見ようと多くの人が訪れます。新緑の季節や夏の清涼な流れも美しく、四季を通じて自然の雄大さを感じられます。アクセス路が細く秘境感があるため、自然を満喫したい人やドライブ好きにも人気のスポットです。
1位：秩父華厳の滝／77票秩父華厳の滝は、秩父郡皆野町にある落差約13mの美しい滝で、栃木県の華厳の滝に似ていることからこの名がつけられました。岩盤を直線的に流れ落ちる様子が優美で神秘的な雰囲気を醸し出しています。特に新緑や紅葉の時期には、色鮮やかな自然の中に白糸のような滝の流れが際立ち、見事な景観を作り出します。滝壺近くまで歩いて行ける遊歩道があり、迫力ある水音とマイナスイオンを全身で感じられるのも魅力です。
