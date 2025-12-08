Image: NASA

地球軌道上がだんだんと混雑してきているのは、民間宇宙事業でバンバン打ち上がる人工衛星のニュースで明らかです。その地球軌道上を飛ぶ国際宇宙ステーション、ISS。実は、ISSもパンパンなんです。

ドックが埋まる

ISSの運用が始まって25年、8つあるドックが初めてすべて埋まりました。ドックには、SpaceXの宇宙船ドラゴンが2機、米航空宇宙企業ノースロップ・グラマンのCygnus XLカプセル、JAXAの補給機HTV-X1、ロシア連邦宇宙局のソユーズロケットが2機、補給船のプログレスが2機停泊中。

ISSには、11月27日、新たに宇宙飛行士3名（NASAのChris Williams氏、ロスコスモスのSergey Kud-Sverchkov氏とSergei Mikaev氏）が到着したばかり。これに先立ち、ロボアームによってCygnusのカプセルは一時的にロボアームで端に移動され、到着後再びドッキングされていました。

ただし、ドック満員状態は長くは続かない予定。

Cygnus（ISSで出たゴミや不要カーゴを搭載）は、2026年3月まで停泊予定。その後地球の大気圏突入時にカプセルのゴミは燃焼される予定。

ロシアのソユーズ1機は、今日（12/8）、3名の宇宙飛行士（NASAのJonny Kim氏、ロスコスモスのSergey Ryzhikov氏とAlexey Zubritsky氏）を乗せて離脱予定。

短い間でしたが、満員大入りとなったISSドックでした。

