『着せ恋』のアニプレックスくじ登場！ 喜多川海夢が“雫たん”に変身したフィギュアなど展開
テレビアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season2を題材にした「アニプレックスくじ その着せ替え人形は恋をする」が、12月12日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】全部集めたい！ 「イラストボード」などグッズ一覧
■全6等級＋ラスト賞を用意
今回発売される「アニプレックスくじ その着せ替え人形は恋をする」は、作品の世界観が楽しめるグッズがそろう、全6等級＋ラスト賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、GOODSMILE COMPANY制作のフィギュア「POP UP PARADE 喜多川海夢（黒江雫 文化祭Ver．）」が登場。海夢が憧れの“雫たん（黒江雫）”に変身したフィギュアで、キャラクターの表情やコスプレ衣装が細部まで再現された、こだわり満載の仕上がりとなっている。
また、B賞「イラストボード」やC賞「アクリルスタンド」などアニプレックス公式ならではのグッズが展開されるほか、最後の1個を引くと手に入るラスト賞には海夢の笑顔がかわいい「POP UP PARADE 喜多川海夢（黒江雫 文化祭Ver．）海夢スマイルVer．」が提供される。
