¡¡¤´ÀèÁÄÍÍ¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦´äÁÒ¶ñ»ë¡Ä¡£88ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿²È¤ÎµÜÏÆ¿Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö²Ã»³Íº»°¤È¥¶¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º ¡¡¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎ¹¿Í¤Î»í¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î²Ã»³Íº»°(88)¤Î·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤È²Ã»³¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼ãÂç¾¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö²Ã»³Íº»°¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡¡¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤È¾Ð´é¤ÎÅÁÆ»»Õ Ç¯ÎðÁØ¹â¤¤¤Î¤Ë¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ã»³¤Ï1961Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÂç³Ø¤Î¼ãÂç¾¡×¤«¤éà¼ãÂç¾á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë17ºî¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×(65Ç¯)¡Ö³¤ ¤½¤Î°¦¡×(76Ç¯)¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ô½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2015Ç¯4·îÊüÁ÷¤Î¡ÖNHK¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¡ÖÉã¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾å¸¶¸¬¡£¼Â²È¤Ï»§ËàÈÍ»Î¤Î²È·Ï¡£Êì¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¾®ºùÍÕ»Ò¡£(Êì¤Ï)5É´±ß»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´äÁÒ¶ñ»ë¤Î¤ÒÂ¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£