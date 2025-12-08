¡Ö¤¨¡©»°ÅÙ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤¿¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹à·ãÊÑá¶á±Æ¤Ë¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤âÈ¿±þ!¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¡ÖÃ¯¡©¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï!?!!¡×
¹õ¤Î¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë´ã¶À
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤§¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿à·ãÊÑá»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÀÖÈ±¤â¤¤¤¤!¡×¡Ö¤¨¡©»°ÅÙ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤¿¡×¡Ö°ìÃ¶Ç¾¤ß¤½ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡Ä¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¡ÖÃ¯¡©¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï!?!!¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£