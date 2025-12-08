「かわいい＆男前」「新婚カップルみたい」柿谷夫婦の記念日２ショットに反響！「いつまでもお幸せに」
元日本代表FWの柿谷曜一朗氏の妻でタレントの丸高愛実さんが、12月８日に自身のインスタグラムを更新。結婚９周年を迎えたことを報告し、「10年目もよろしくね」などと綴る。家族全員の誕生石が入ったファミリーリングや「Happy Anniversary」と書かれた白いお皿を夫婦で手にした２ショットをアップロードした。
この投稿には、「結婚９周年おめでとうございます」「いつまでも憧れのご夫婦です」「家族思いのところが本当に素敵」「ずっと憧れの女性です」「いつまでもお幸せに」「素敵なお２人」「自然体でとても仲の良いご夫婦なんだなと伝わってきます」「家族仲良しで最高」「まだまだ新婚カップルみたい」「かわいい＆男前」といったコメントが寄せられた。
丸高さんの夫婦愛と家族の絆を感じさせる投稿に、多くのフォロワーから祝福の声があがっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かわいい＆男前」柿谷夫婦の結婚９周年報告２ショットに脚光！
