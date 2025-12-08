県内各地が、喜びとともに青とオレンジに染まりました。

8年ぶりのJ1昇格を決めた「V・ファーレン長崎」の記念パレードや報告会が行われ、“ALL NAGASAKI” で、喜びを分かち合いました。

V・ファーレン長崎のJ1昇格を祝い、長崎市をスタートしたパレード。

浦上川沿いの県道には、ファン・サポーター約5000人が詰めかけました。

（長与町から）

「最初は夢みたいで実感が湧かなかった。1年間の感謝を伝えたい」

（諫早市から）

「(今季は）最後の最後までわからなかったので、ドキドキして見ていた。ナグ(名倉選手)がいたら声をかけたい」

（長崎市から）

「手作りのボードを持ってきた。J1に連れて行ってくれて本当にありがとうと伝えたい」

選手や高木監督らがパレード車などから手を振り、沿道からの声援に応えました。

その後、本拠地のピーススタジアムでは、記念のセレモニーが…。

6500人ほどが集まったセレモニーでは、サプライズでこの人たちからのメッセージも。

（福山雅治さん）

「V・ファーレンの大活躍、楽しみにしている」

（さだまさしさん）

「J1昇格、本当にうれしい。選手の皆さんありがとう。監督、本当にお疲れ様でした」

地元出身の福山雅治さんとさだまさしさんの2人のアーティストのメッセージが、大型ビジョンで紹介されました。

あいさつに立った髙田 旭人会長は、来シーズンの目標を語りました。

（V・ファーレン長崎 髙田 旭人会長）

「来年からは降格しないチームを作るのではなく、優勝するチーム、ACL（AFCチャンピオンズリーグエリート）で勝てるチームを作る動きを始める。

きょう、今シーズンの昇格をお祝いして、ここからは来年に向けたワクワクを楽しみにしてほしい」

さらには、ファン・サポーターにとって嬉しい発表も…。

それは、高木琢也監督と、病気療養中の名倉 巧選手との契約の更新です。

（高木 琢也監督）

「来シーズンも皆さんに、笑顔と今シーズンのような感動や、何か伝えられるようなことをやっていきたい」

（名倉 巧選手）

「このような状況にもかかわらず、更新してくれた会長とクラブに感謝したい。待ちに待ったJ1という舞台で戦うことができるので、そこで長崎旋風を巻き起こして、自分も早くそこに合流できるように頑張りたい」

8年ぶりとなるJ1の舞台に、サポーターの期待も高まります。

（諫早市から）

「来シーズンは長崎旋風を起こしてもらいたい」

（長崎市から）

「ここまで会長も選手もスタッフも、J1に向けて頑張ってくれているので、サポーターもできることを精一杯やって、精一杯後押ししたい」

そして、この日スタジアムシティの一角に用意されたのは、500本のスパークリングワイン。

（掛け声）

「昇格～！」

抽選で選ばれたファンやサポーター50人が、“スパークリングファイト” と銘打ったイベントで、昇格決定後に実際に選手が使ったゴーグルを身につけ、昇格の美酒を味わいました。

（サポーター）

「とても寒かった」

（サポーター）

「人生に1回しかできない経験なので、とても楽しめた」

（サポーター）

「V・ファーレン、おめでとう！」

選手たちは午後には、去年のシーズン途中までホームスタジアムがあった諫早市へ。

市役所前広場での報告会では、約1000人のファン・サポーターを前に、山口 蛍主将が感謝を伝えました。

（山口 蛍主将）

「本当に皆さんの声援が選手たちのサポートになっているし、すごくパワーをもらった。

次はJ1で “長崎旋風” を起こせるように頑張っていきたい。きょうは短い時間だが、楽しんで行ってください」

報告会の後、選手たちは歩いてアエル中央商店街へ。

約4000人の歓声が響き渡りました。

（諫早市から）

「V・ファーレンが(長崎に)浸透していくことが、いちファンとしてうれしい。ファンを熱くしてくれるプレーを期待している」

（東京から）

「もともと諫早にいたチームが大きくなって羽ばたいて、さらにもっと羽ばたこうとしているから、諫早でもおめでとうと言えたことはとてもよかった」

（サポーター）

「(選手の)ホッとした顔や、みんなの呼びかけにうれしそうに手を振っている姿を見ることができてよかった。

長崎の “正々道々” を、J1でも貫いて長崎旋風を起こしてくれたらいい」

佐世保市も含め、3つの市の会場に集まった人たちは、延べ1万8000人。

選手や監督たちは「ALL NAGASAKI」でつかみ取った昇格の喜びを分かち合い、8年ぶりのJ1の舞台となる来シーズンへ向け、決意を新たにしていました。