中野英雄、現役＆元プロ野球選手との“恒例”忘年会で3ショット「現役の梅野雄吾さんをオジサンとお爺さんで囲んで…」
俳優の中野英雄（61）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。現役＆元プロ野球選手と“恒例”という忘年会を開催したことを報告し、3ショットを披露した。
【写真】“恒例”忘年会で梅野雄吾＆星野雄大氏との3ショットを披露した中野英雄
中野は「中日ドラゴンズ梅野雄吾投手と ヤクルトの星野雄大さんと 毎年恒例の忘年会して来た 現役の梅野雄吾さんをオジサンとお爺さんで囲んで飲みました…楽しかった」とつづり、居酒屋での3ショット写真をアップ。
投稿に登場した中日ドラゴンズ・梅野雄吾投手（26）は2016年ドラフト3位で九州産大九州産高から東京ヤクルトに入団。23年オフに中日に移籍。19年には侍ジャパンにも選出された。
星野雄大氏（37）は12年にドラフト5位で四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズから東京ヤクルトに入団。現在は同球団のブルペン捕手兼アナリスト補佐を務める。
