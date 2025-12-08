お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若手時代の思い出を振り返った。

この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演。「マッチと町中華巡り」と題して中華料理店を回った。そこでデビューの話題になり、近藤は1979年、浜田は1982年というデビュー当時を回想した。

近藤は「俺の事、テレビで見ていた？」と聞くと、浜田は「当然」と語り、「あなたね、忘れていると思うけど。俺ら営業に行かされて」と、ある仕事を回想した。

そこは近藤らそうそうたるメンバーの歌手が一堂に会した歌番組。浜田は「そんときに“うわっマッチや”」と、当時から人気歌手だった近藤をうらやましく見ていたと明かし、近藤が「本当に？そんな時代あった！」と驚いた。

浜田は「2、3年先やから。芸歴としては先輩」と年下の近藤を先輩とし、「俺らは光GENJIと同じぐらいに出てきて。あの子らが東京で、俺らが大阪」と同世代を説明すると、近藤は「そうなんだ」と理解していた。