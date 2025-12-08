¡ÚÂîµå¡Ûº®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ø¤Î¥³¡¼¥ë¥ß¥¹¤ÇÇÈÌæ¤â¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Âîµåº®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡ÊÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¡Ë¤Çµ¯¤¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£´Àï¡£´Ú¹ñ¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë³ÆÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÎÈÖ¤ËËå¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¥ß¥ï¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¡×¤È¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥È¥â¥«¥º¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¡×¤È¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤ÞÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±¿±ÄÂ¦¤Î¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯È¿±þ¡£·ã¤·¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÀ®ÅÔ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÈó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ÏÃæ¹ñ¿Íµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤µ¤º¡¢Á´¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬À®ÅÔ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤ò¤µ¤é¤Ë¤¢¤ª¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âîµå³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£