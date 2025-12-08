テレビ大分

大分県出身のプロ野球・甲斐拓也選手が、小学生の野球大会に登場しました。

「読売ジャイアンツ甲斐拓也選手の入場です！」

大分市で6日行われたのは甲斐拓也杯小学生交流大会です。

甲斐選手の母校、楊志館高校のOBが監督やコーチを務める8チームが出場しました。

ことしで3回目ですが甲斐選手にとっては福岡ソフトバンクから巨人に移籍して初めての参加となりました。

大会で盛り上がったのが…自慢の強肩を生かした甲斐キャノンの披露。

そしてことしは甲斐選手と小学生の盗塁対決も行われました。

さらにマウンドに上がったのは兄・大樹さんという豪華共演も実現しました。

そんな甲斐選手、巨人での1年目は開幕スタメンを勝ち取るなど好スタートを切りましたが夏に指を骨折し戦線を離脱。

143試合のうち出場は68試合にとどまりました。

◆甲斐拓也選手

「プロの世界は結果が全てなんでそこは当然悔しい1年ではありましたけど。やり返せる世界でもあるので、やり返す準備をしっかりこの時期にしたい」

甲斐選手は地元の子供たちからエールをもらい

来シーズンの日本一に向けて決意を新たにしていました。