『スラムダンク』“安西先生”西村知道さん死去 79歳【報告全文】
アニメ『スラムダンク』の安西先生役などで知られる声優の西村知道さんが、11月29日に亡くなった。79歳だった。9日、アーツビジョンのホームページで発表された。
【画像】安西先生が走る！井上雄彦が描いた『スラダン』記念イラスト
サイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました」と伝えられた。
西村さんは1946年6月2日生まれ。『CSI:科学捜査班シリーズ 』アル・ロビンス役、『おじゃる丸』マイク役、『スラムダンク』安西先生役、『魔神英雄伝ワタル 』剣部シバラク役などで知られる。9月22日には、体調不良でしばらく休むことが伝えられていた。
■報告全文
訃 報
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました。
生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。尚、葬儀・告別式につきましては、家族葬にて執り行われました。ここに故人の安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。
令和7年12月8日
株式会社アーツビジョン
代表取締役 松田 陽一
